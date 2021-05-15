حارس مانشستر سيتي يشارك في الدوري الإنجليزي بعد 10 أعوام من الغياب

عاد الحارس المخضرم، سكوت كارسون، للظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما شارك أساسيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، أمس الجمعة، في المرحلة الـ36 من المسابقة.

وخاض كارسون، البالغ عمره 35 عاما، مع فريقه "السيتي"، أول مباراة له في الدوري الممتاز بعد غياب عن المشاركة في المسابقة دام 10 أعوام تقريبا (3645 يوما)، حيث كان آخر ظهور له في "البريميرليغ" مع فريقه السابق "وست بروميتش ألبيون" ضد "نيوكاسل" أيضا، في مايو من العام 2011.

وبات بذلك كارسون، صاحب أطول مدة بين مباراتين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

Scott Carson has not started a top flight game in 3645 days.



He's just received a Guard of Honour as a Premier League champion 👏 pic.twitter.com/4wo3Aar6jO — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2021

وبشكل عام، فإن مباراة الأمس، كانت تحمل الرقم 146 لكارسون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن هذه المباراة هي الأولى للحارس المخضرم مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة من ديربي كاونتي في العام 2019.

35-year-old Scott Carson makes his first appearance in goal for Manchester City today.



It’s his first game in the Premier League for 10 years.



He’ll get a guard of honour as a Premier League champion. pic.twitter.com/ICeYzP67Hc — B/R Football (@brfootball) May 14, 2021

وكانت مواجهة "السيتي" ونيوكاسل، مباراة تحصيل حاصل للفريق السماوي، الذي ضمن في وقت سابق، تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، ومع ذلك، فقد تمكن لاعبوه الاحتياطيون من تحقيق الفوز على نيوكاسل، بنتيجة 4-3.

المصدر: ESPN FC + تاس