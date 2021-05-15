نيمار يسخر من قرار حرمانه من خوض نهائي كأس فرنسا

سخر نجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، من قرار حرمانه من المشاركة مع فريقه في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو، الأربعاء المقبل.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس الجمعة، إيقاف البرازيلي لمباراة واحدة، لحصوله على بطاقة صفراء بعد لحظات من نزوله بديلا في مباراة الدور نصف النهائي ضد مونبلييه، وهو ما سيحرمه من المشاركة في المباراة النهائية.

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وقال الدولي البرازيلي عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "أريد أن أفهم منطق الشخص الذي يدير أمور البطاقات في فرنسا. هذا الشخص يستحق التصفيق!. ما هذه الفوضى".

وتابع: "لعبت لفترة 5 دقائق، ارتكبت خطأ ونلت بطاقة صفراء من دون أن أفكر. شكرا لأنكم حرمتموني من النهائي. أعتقد أن الأمور باتت شخصية".

ولا يزال بإمكان باريس سان جيرمان استئناف الإيقاف، وبالتالي السماح للاعبه باللعب في النهائي على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف أبواب موصدة.

وسجل نيمار، الذي جدد عقده مع سان جيرمان الأسبوع الماضي حتى العام 2025، الهدف الوحيد في نهائي العام الفائت ضد سانت إتيان.

المصدر: وكالات