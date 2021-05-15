قناة أرجنتينية تكشف موعد الإعلان الرسمي عن انضمام أغويرو لبرشلونة

ذكرت قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، أن مهاجم مانشستر سيتي، الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وافق على الانضمام إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورجحت القناة أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في الـ29 من الشهر الحالي، الذي سيجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة على مدار 10 سنوات، ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، وبلقب لكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير أفادت مؤخرا، بأن نجم وقائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، طالب ناديه ببناء مشروع رياضي للفوز بالألقاب، لذلك أعطى النادي الضوء الأخضر للتعاقد مع مواطنه وصديقه أغويرو.

المصدر: "TyC Sports"