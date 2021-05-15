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كلوب يطلق لقبا جديدا على صلاح بعد تألقه في لقاء مانشستر يونايتد

الرياضة

كلوب يطلق لقبا جديدا على صلاح بعد تألقه في لقاء مانشستر يونايتد
Reuters
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وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، مهاجم فريقه، المصري محمد صلاح بـ"ماكينة أهداف"، بعدما سجل الأخير هدفه الـ30 بقميص ليفربول هذا الموسم، خلال فوز "الريدز" على مانشستر يونايتد 4-2.

وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في شباك يونايتد، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي، وكان هذا الهدف الرابع والعشرين بعد المئة للنجم المصري في ظهوره رقم 200 بألوان الفريق الأحمر.

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ورفع صلاح بفضل هذا الهدف، رصيده إلى 21 هدفا، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام، هاري كين، ويعزز من حظوظه في الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في أربعة مواسم مع ليفربول.

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وبسؤاله في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة وست بروميتش المقررة غدا الأحد لحساب المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي، عن ترتيب صلاح في قائمة أفضل الصفقات التي أبرمها في مسيرته التدريبية حتى الآن، أجاب كلوب: "في القمة بكل تأكيد، ولكن الأمر لا يتعلق بعملية التعاقد. يمكنك أن تتعاقد مع لاعب ما، ولكن تألقه يكون نتيجة لاجتهاده وعمل الجهاز الفني أيضا، إنها مسؤولية مشتركة".

وأضاف: "يمكنني أن أسمى لاعبين، فهناك روبيرت ليفاندوفسكي، الذي تعاقدت معه قبل عدة سنوات مقابل مبلغ مختلف من المال، وتطور مستواه بشكل استثنائي".

وتابع المدرب الألماني: "اللاعب الثاني هو محمد صلاح، لقد تحول من لاعب جيد يسجل الأهداف من حين إلى آخر إلى ماكينة أهداف لا تتوقف، وهذا تطور هائل. كانت صفقة رائعة بكل المقاييس. التطور الذي حدث في مستواه وعقليته وسلوكه وأسلوبه في التحضير للمباريات، كل هذه الأشياء تجعله لاعبا استثنائيا. إنه نموذج يحتذى به، ويستحق كل الإشادة".

المصدر: liverpoolfc.com

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