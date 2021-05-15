دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يعود بتعادل ثمين من ملعب مولودية الجزائر

عاد نادي الوداد البيضاوي المغربي، بتعادل ثمين (1-1) من ملعب مضيفه مولودية الجزائر، في مباراة جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الوداد هدف السبق عن طريق لاعب الوسط، يحيى جبران، في الدقيقة 64، من ركلة جزاء، قبل أن يدرك ميلود ربيعي، هدف التعادل للفريق الجزائري، بضربة رأسية، في الدقيقة 83.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الدار البيضاء، في الـ22 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.

المصدر: RT