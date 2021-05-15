دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يعود بتعادل ثمين من ملعب مولودية الجزائر
Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 @CAFCLCC ·
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qefe
عاد نادي الوداد البيضاوي المغربي، بتعادل ثمين (1-1) من ملعب مضيفه مولودية الجزائر، في مباراة جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل الوداد هدف السبق عن طريق لاعب الوسط، يحيى جبران، في الدقيقة 64، من ركلة جزاء، قبل أن يدرك ميلود ربيعي، هدف التعادل للفريق الجزائري، بضربة رأسية، في الدقيقة 83.
🎥 HIGHLIGHTS:— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 14, 2021
Late drama as @mcalgerdoyen & @WACofficiel draw 1-1 in the #TotalCAFCL quarter-finals 1st leg. #MCAWACpic.twitter.com/QgwmsPCfKA
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الدار البيضاء، في الـ22 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.
المصدر: RT