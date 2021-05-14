توريس يقود مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل في لقاء مهرجان الأهداف

خرج فريق مانشستر سيتي بفوز مثير من ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في نطاق منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الأول للسيتي، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بينما أحرز زميله المهاجم الإسباني فيران توريس ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (42، و63، و66).

في حين سجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من المدافع السويدي إيميل كرافث، والمهاجم البرازيلي جولينتون، ولاعب خط الوسط جوزيف ويلوك، في الدقائق (25، 45 من ضربة جزاء، و62) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

ورفع مانشستر سيتي، الذي ضمن تتويجه باللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 83 نقطة.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT