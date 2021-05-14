مصيره بين يديه.. فرص ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا

أنعش ليفربول آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تفوق على مانشستر يونايتد 4-2، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة من 35 مباراة في المركز الخامس، خلف تشيلسي الرابع (64 نقطة من 36 مباراة)، وليستر سيتي الثالث (66 من 36)، علما بأن الأخيرين يلتقيان في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة في لندن، لذا أي نتيجة ستصب في مصلحة الفريق الأحمر.

وكان مانشستر سيتي (80 نقطة)، وجاره مانشستر يونايتد (70 نقطة)، ضمنا في الجولات الماضية تأهلهما للمسابقة القارية، لتقتصر المنافسة على البطاقتين المتبقيتين على ليستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول، وبدرجة أقل وستهام يونايتد السادس مع 58 نقطة.

فرص ليفربول لحجز مقعده في دوري الأبطال

يتبقى لـ"الريدز" 3 مواجهات في المتناول على الورق أمام ويست برومبيتش، وبيرنلي، وكريستال بالاس، بينما يتبقى لمنافسه تشيلسي مباراتين أمام أستون فيلا، وليستر سيتي، فيما يلعب الأخير ضد تشيلسي، وتوتنهام.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول للتأهل لدوري الأبطال، إذ يكفيه الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية بأكبر عدد ممكن من الأهداف، لتحقيق مبتغاه دون انتظار ما ستؤول إليه نتائج منافسيه.

وفي حال فوز ليفربول بمبارياته الثلاث المتبقية، سيرفع رصيده إلى 69 نقطة، ليضمن بنسبة كبيرة تأهله لدوري أبطال أوروبا، حيث لن يستطيع فريق من بين تشيلسي وليستر تجاوز هذا العدد من النقاط، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان في الجولة الـ37 من المسابقة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وفي حال حصول تشيلسي على 6 نقاط من مباراتيه المقبلتين، وليستر سيتي على 3 نقاط، فإن المركز الرابع سيكون على الأرجح لليفربول بفارق الأهداف عن فريق "الثعالب"، أما في حال تعثر تشيلسي في إحدى مباراتيه بالخسارة أو بالتعادل، سيعطي الفرصة لليستر لمرافقة ليفربول للمسابقة القارية الأم.

المصدر: RT