شاهد.. احتفال "مجنون" لصلاح بهدفه التاريخي في شباك مانشستر يونايتد

احتفل محمد صلاح، بطريقة غير معهودة عليها، بعدما سجل هدفا تاريخيا لليفربول في شباك مضيفه مانشستر يونايتد (4-2)، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، الهدف الرابع لليفربول في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بعد هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى الفرعون المصري، الذي انطلق وسدد بيسراه على يمين الحارس.

هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الاسطوري

100سنه يا صلاح#ليفربول

ويرفع رصيده إلى 21 هدف #محمد_صلاحpic.twitter.com/nnoec6uVQa — آبو محمد (@spkkSnZzsw6x3b8) May 14, 2021

هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الاسطوري @Mosalah

ويرفع رصيده إلى 21 هدف #محمد_صلاحpic.twitter.com/tICbxP7ohp — رابطةعشاق محمد صلاح (@Mo11mosalah11) May 13, 2021

وانفجر صلاح محتفلا بهدفه، حيث ركض لمسافة قصيرة وهو يلوح بيديه ويصرخ، قبل أن بسقط على الأرض ويحتضنه بعض زملائه في الفريق.

وأصبح صلاح بفضل هذا الهدف، ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل مرتين في ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد" في موسم واحد، وذلك منذ 100 سنة، بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز، في موسم 1920-1921.

ورفع صلاح أيضا بفضل هذا الهدف، رصيده إلى 21 هدفا، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام، هاري كين.

المصدر: RT