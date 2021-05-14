كأس فرنسا.. موناكو ينهي مغامرة روميي ويبلغ النهائي

أنهى موناكو القصة الخيالية لروميي فاليير، المغمور من الدرجة الرابعة، بفوزه عليه 5-1 في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، أمس الخميس، ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في النهائي.

وكان روميي فاليير، صاحب المبادرة بالتسجيل في الدقيقة 20، عن طريق أليكسي بوجيه، قبل أن يرد موناكو بخماسية من توقيع كل من أرثر بوزون، بهدف في مرمى فريقه، في الدقيقة 27، وأوريلين تكوماني، في الدقيقة 32، ووسام بن يدر (الدقيقة 55)، وسيسك فابريغاس (الدقيقة 78)، وألكسندر غولوفين (الدقيقة 81).

وضرب فريق الإمارة بذلك، موعدا في المباراة النهائية مع باريس سان جيرمان، الذي تأهل بعدما أسقط مونبلييه بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

وسيخوض موناكو ثامن نهائي له في المسابقة، بحثا عن لقبه السادس، والأول له منذ 1991، حين يواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان.

وسيكون هذا ثالث نهائي في الكأس بين الفريقين، بعد نهائي 1984-1985، الذي فاز به فريق الإمارة، ونهائي موسم 2009-2010، الذي حسمه فريق العاصمة لمصلحته.

المصدر: وكالات