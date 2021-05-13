شاهد.. مانشستر يونايتد يوجه ضربة لأحلام ليفربول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على ضيفه ليفربول (1-0)، في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس، المؤجلة من الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف التقدم لأصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بـ"نيران صديقة" سجله المدافع ناثانيل فيليبس خطأ في مرماه، اصطدمت الكرة به بعد تسديدة البرتغالي برونو فرنانديز، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة بداية اللقاء على ملعب "أولد ترافورد".

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ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة، ويصارع على دخول المربع الذهبي للمشاركة النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 70 نقطة.

المصدر: RT