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مروحية تحوم فوق ملعب "أولد ترافورد" قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

الرياضة

مروحية تحوم فوق ملعب
Reuters /Phil Noble
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نشرت وكالة "رويترز" صورة لمروحية تابعة للشرطة وطائرة بدون طيار في سماء ملعب "أولد ترافورد" الذي يستضيف مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول.

ويأتي ذلك في ظل احتجاج مشجعي مانشستر يونايتد على قرار مالكي مانشستر يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى، المشروع الذي يبدو أنه ولد ميتا.

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كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، أن محتجين أوقفوا حافلة فريق ليفربول وهي في طريقها لملعب "أولد ترافورد" في محاولة منهم لعرقلة إقامة مباراته ضد مانشستر يونايتد مرة أخرى.

وقال مراسل موقع "ذا أثليتيك" على موقع "تويتر"، إن إطارات حافلة فريق ليفربول تعرضت للثقب.

وتأجلت هذه المباراة من يوم 2 مايو الجاري، بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة بعدما اقتحم أكثر من 100 مشجع ملعب "أولد ترافورد" للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

وتدعو الاحتجاجات عائلة جليزر للتخلي عن ملكيتها للنادي الذي اشترته في 2005.

المصدر: رويترز 

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