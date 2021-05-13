جماهير تعترض حافلة ليفربول المتوجهة إلى ملعب "أولد ترافورد" وتثقب إطاراتها

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، أن محتجين أوقفوا حافلة فريق ليفربول في طريقها لملعب "أولد ترافورد" في محاولة منهم لعرقلة إقامة مباراته ضد مانشستر يونايتد مرة أخرى.

وقال مراسل موقع "ذا أثليتيك" على موقع "تويتر"، إن إطارات حافلة فريق ليفربول تعرضت للثقب.

وفي وقت سابق من اليوم أظهرت صور لاعبي مانشستر يونايتد لدى وصولهم إلى ملعب "أولد ترافورد"، قبل ست ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، تجنبا لاحتجاجات جماهيرية تهدد المباراة.

وقال متحدث باسم يونايتد إن النادي لن يعلق على نشاط اللاعبين أو توقيت وصولهم للملعب.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في الثالث من مايو الجاري، ولكنها تأجلت بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة بعدما اقتحم أكثر من 100 مشجع ملعب "أولد ترافورد" للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأقيمت مباراة يونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء بدون مشاكل بعد أن حال الحضور الأمني الكثيف ووضع الحواجز حول ملعب "أولد ترافورد" دون وصول مشجعين لا يحق لهم الحضور بسبب قيود جائحة كورونا "كوفيد-19".

وطالت الاحتجاجات السابقة التي أوقفت مباراة ليفربول الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لتناول الطعام والاجتماعات والراحة قبل المباريات.

وتدعو الاحتجاجات عائلة جليزر للتخلي عن ملكيتها للنادي الذي اشترته في 2005.

وزاد غضب الجماهير بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى. وانهارت خطط هذه المسابقة في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

المصدر: رويترز