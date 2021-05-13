بوفون يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

سجل الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، اسمه بأحرف من ذهب في الدوري الإيطالي، بتصديه لركلة جزاء خلال مباراة فريقه يوفنتوس ضد ساسولو (3-1)، في الأسبوع الـ36 من "الكالتشيو".

وتحصل ساسولو على ركلة جزاء، في الدقيقة 16، إثر عرقلة من القائد ليوناردو بونوتشي على جاكومو راسبادوري، انبرى لها دومينيكو بيراردي، ليتصدى لها بوفون ببراعة.

Oldest goalkeeper to save a penalty in Serie A.

Gigi Buffon for U 😎



Super! Superman 💪 pic.twitter.com/Pv852pWwrF — Fabian Christofel ⚽ (@jigzfa_) May 13, 2021

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن بوفون أصبح بعمر 43 عاما أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الدوري الإيطالي.

43 - With 43 years old, Gianluigi #Buffon is the oldest goalkeeper to save a penalty in Serie A. Historic.#SassuoloJuve#SassuoloJuventus#SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021

ويتأهب بوفون لخوض مبارياته الأخيرة مع يوفنتوس، حيث قرر الرحيل عنه مع نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم الحارس التاريخي للمنتخب الإيطالي حتى الآن أمر اعتزاله أو استمراره في الملاعب، لكنه صرح بأنه تلقى العديد من العروض لخوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة.

ويأمل بوفون، في مساعدة يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة ذلك، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس في الدوري، لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن الرابع نابولي، وثلاث نقاط عن ميلان الثالث، وثلاث نقاط أيضا عن أتالانتا الثاني، وذلك قبل أسبوعين من إسدال الستار على "الكالتشيو".

المصدر: "أوبتا"