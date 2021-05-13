تشافي يجدد تعاقده مع السد القطري ويتحدث عن "البند السري"

أعلن السد القطري، أمس الأربعاء، تمديد عقد مدربه تشافي حتى العام 2023، ليدحض كل الإشاعات التي ربطت المدرب الإسباني بتولي الإدارة الفنية لفريقه السابق برشلونة، بدءا من الموسم المقبل.

وقال تشافي لحساب نادي السد على "تويتر": "فخور بالاستمرار مع السد، حققنا الكثير معا، وسجلنا الأهداف، وفزنا بالمباريات والألقاب، وكلنا فخورون جدا بهذا النجاح، الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن أن يحصل عليه أي مدير فني".

🗣 Xavi: "I'm proud to continue at Al-Sadd. We achieved a lot together, scored goals, won matches and titles, and we are all very proud of this success. Getting this kind of support is the best thing any coach can get.”#AlSadd#XAVI2023pic.twitter.com/lFpXrjofGP — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 12, 2021

وعن الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق القطري في أي وقت، قال أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا: "بند مغادرتي في أي لحظة غير صحيح، أنا مرتبط بعقد لمدة موسمين مع السد، وأحترم هذا العقد، وأحترم أيضا طرق التفاوض الرسمية بين جميع الأطراف".

وأكمل: "التحدي الذي يواجهنا هو الاستمرار في التحسن والتطور، وأنا متحمس جدا لمساعدة لاعبي السد على القيام بذلك".

وربطت تقارير إعلامية، خلال الأيام القليلة الماضية، تشافي بتولي مسؤولية تدريب برشلونة في حال تمت إقالة الهولندي رونالدو كومان من منصبه مع نهاية الموسم الحالي، فيما تحدثت تقارير أخرى عن وجود بند في عقده مع السد، يسمح له بالرحيل في أي وقت لتدريب "البارسا".

وينظر لتشافي على أنه مرجعا فيما يخص أسلوب برشلونة، وأنه ركن مهم في "الحقبة الذهبية" للفريق الكتالوني في العقد الأخير، وأحد أبرز اللاعبين التكتيكيين في تاريخ النادي.

المصدر: saddclub.com