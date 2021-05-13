رونالدو يعلق على إنجازه التاريخي مع يوفنتوس

أعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته لوصوله إلى الهدف رقم 100 مع فريقه يوفنتوس، بعد تسجيله هدفا في شباك ساسولو (3-1)، أمس الأربعاء، في الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدفه رقم 100 مع يوفنتوس، الذي وصل إليه مطلع موسم 2018-2019، بعد تمريرة طويلة من حارس مرمى فريقه جيانلويجي بوفون، شتتها دفاع ساسولو، لتصل إلى لاعب الوسط أدريان رابيو في منتصف خط الملعب، مررها برأسه إلى "الدون" المتقدم كاسرا مصيدة التسلل، وتابع طريقه نحو المرمى مراوغا المدافع وسدد كرة على يسار الحارس، في الدقيقة 45.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل إلى المئوية في أول ثلاثة مواسم مع النادي.

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve#SerieApic.twitter.com/1U2QK0YJO8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021

كما بات صاحب الـ36 عاما، أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات، مع ثلاثة أندية، بعدما سجل 450 هدفا بقميص ريال مدريد، و118 هدفا مع مانشستر يونايتد.

وعلق رونالدو على إنجازه التاريخي مع يوفنتوس في منشور عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، قال فيه: "دائما لدي شعور خاص للوصول إلى 100 هدف لفريقي. فخور بهذا الرقم، سعيد لمساعدة يوفنتوس".

كما هنأ رونالدو، زميله الأرجنتيني باولو ديبالا لوصوله إلى الهدف الـ100 هو الآخر، قائلا: "سعيد برؤية ديبالا يصل إلى هدفه رقم مئة مع يوفنتوس. تهانينا باولو ديبالا! لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا ونسعى للحصول على النقاط المتبقية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لا يزال هناك الكثير على المحك وسنواصل القتال من أجل جميع أهدافنا المتبقية".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 72 نقطة، ويواجه خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين، وانتظار عثرة من أتالانتا الثاني (75 نقطة)، أو ميلان الثالث (75 نقطة)، أو نابولي الرابع 73 نقطة.

المصدر: RT