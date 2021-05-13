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مشادة بين مارتينيز ومدربه كونتي في مباراة إنتر وروما (فيديو)

الرياضة

مشادة بين مارتينيز ومدربه كونتي في مباراة إنتر وروما (فيديو)
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شهدت مباراة إنتر ميلان ضد روما، أمس الأربعاء، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشادة كلامية بين مهاجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ومدربه أنطونيو كونتي.

ودخل الأرجنتيني مارتينيز في الدقيقة 30 بديلا في الشوط الأول لأليكسيس سانشيز، بعد تعرض الأخير للإصابة، لكن في الدقيقة 77 قرر كونتي سحب مهاجمه الأرجنتيني واستبداله بآندريا بينامونتي، وهو ما أثار حفيظة مارتينيز، الذي اعترض بشدة على قرار مدربه، ليدخل الطرفان في جدال كبير على مقاعد البدلاء.

وكانت مواجهة روما مباراة تحصيل حاصل لإنتر، بعدما ضمن تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 2010، لكن "النيراتزوري" تعامل مع اللقاء بجد وفاز به، بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 88 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.

المصدر: GOAL.COM

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