شاهد.. حكيمي يمرر كرة على طبق من ذهب بعد هجمة مرتدة نموذجية

أكرم فريق إنتر ميلان وفادة ضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم أصحاب الأرض" النيراتزوري" بهدفين مبكرين، عبر كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والأورغوياني ماتياس فيتشينو، في الدقيقتين (11 و20) على الترتيب.

وقلص الأرمني غينريخ مخيتريان الفارق لفريق العاصمة روما بهدف سجله عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

واختتم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثلاثية "الأفاعي"، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ميلانو، وذلك هجمة مرتدة نموذجية سريعة قادها المغربي أشرف حكيمي، وكللها بتمريرة على طبق من ذهب لزميله لوكاكو.

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وصنع أشرف حكيمي بذلك 8 أهداف، إضافة إلى تسجيله 7 أهداف، خلال 35 مباراة خاضها بقميص "النيراتزوري" ضمن الموسم الحالي "للكالتشيو".

ورفع إنتر ميلان، الذي ضمن تتويجه باللقب منذ عدة جولات، إلى 88 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 58 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT