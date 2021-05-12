لوكوموتيف موسكو يرفع كأس روسيا للمرة التاسعة في تاريخه

توج فريق لوكوموتيف موسكو بلقب بطل كأس روسيا لكرة القدم على حساب فريق كريليا سوفيتوف من مدينة سمارا، بفوزه عليه (3-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وسجل ثلاثية لوكوموتيف كل من الغيني فرانسوا كامانو، وفيودور سمولوف، والبرازيلي موريلو سيركويرا، في الدقائق (15، 48 من ضربة جزاء، 84) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم فلاديسلاف سارفيلي هدف فريق مدينة سمارا، الوحيد في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للقاء.

وأحرز لوكوموتيف بذلك اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، مبتعدا في الرقم القياسي بفارق لقبين عن وصيفه تسيسكا موسكو، ويليهما زينيت بطرسبورع في المرتبة الثالثة برصيد 4 ألقاب.

المصدر: RT