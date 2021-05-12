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دوري السوبر.. أول إجراء من "اليويفا" في حق الريال والبارسا ويوفنتوس

الرياضة

دوري السوبر.. أول إجراء من
Reuters
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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وقال "اليويفا" في بيان "تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر".

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وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر، قبل استجابة كل الأندية، باستثناء ريال وبرشلونة ويوفنتوس، لضغوطات وانتقادات وإعلان التراجع.

المصدر: رويترز

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