أول تعليق لكومان بعد سقوط برشلونة في كمين ليفانتي

أبدى مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، حزنه وتحسره من تعثر فريقه بنتيجة التعادل 3-3 أمام ليفانتي، أمس الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى برشلونة بعد هذا التعادل المخيب، بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، وأخفق في انتزاع عرش صدارة الدوري الإسباني ولو مؤقتا، حيث تقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا فقط الفارق إلى نقطة بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، الذي يستضيف ريال سوسييداد اليوم الأربعاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

وقال كومان بعد مباراة ليفانتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا": "كنا جيدين في الشوط الأول، وتفوقنا في النتيجة، لكن في الشوط الثاني أهدرنا الكثير من الكرات الخطيرة، وارتكبنا الأخطاء في الدفاع".

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وأضاف "بعد التعادل 2-2. كان لدينا رد فعل وسجل عثمان ديمبلي، لكن كان من السهل عليهم التعادل. تلقي برشلونة 3 أهداف في 45 دقيقة ليس جيدا".

وتابع "المباراة 90 دقيقة. خسرنا الكثير في الثواني الأخيرة. لاعبو ليفانتي شكلوا خطرا علينا ولم ندافع ضدهم بشكل جيد، وهو أمر مخيب للآمال. من المستحيل فهم وشرح ما حدث".

وأردف "كان هدفنا الفوز في جميع المباريات الثلاث المتبقية، والأمل في أن يخسر منافسينا بعض النقاط، لكن الأمر الآن صعب للغاية".

واختتم المدرب الهولندي تصريحه بالحديث عن مستقبله مع برشلونة: "المدربون دائما موضع تساؤل. أتفهم أنه بعد الشوط الثاني سيكون هناك هذه الأسئلة. نشعر بخيبة أمل لكن علينا المضي قدما، والاستعداد للموسم المقبل".

المصدر: وكالات