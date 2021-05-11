ريال مدريد يخطط لخطف مبابي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

أفاد برنامج "كواترو" الإسباني اليوم الثلاثاء بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يخطط لوضع مدافعه رافائيل فاران ضمن صفقة انتقال مواطنه كليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف 2022، لكن بيريز يخطط لبيعه، إذا لم يجدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إقرأ المزيد

كما ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 أيضا، ويرفض اللاعب الفرنسي حاليا كل عروض التجديد من باريس.

وأشار "كواترو" إلى أن فاران يطلب زيادة في راتبه، ما يعطل عملية تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأوضح البرنامج الإسباني أن بيريز يدرك جيدا أن فاران أحد أهداف سان جيرمان، لذا يخطط لوضعه ضمن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات