كهربا وشيكابالا وفخر العرب.. سر إطلاق الألقاب على نجوم الكرة المصرية

"شيكابالا" يرفع، "ندفيد" يغازل الكرة، "فخر العرب" يسجل هدفا و"كهربا" يشحن الجماهير، هو مشهد خيالي للاعبي كرة قدم مصريين حصلوا على ألقاب التصقت بمسيرتهم ووصل بعضهم إلى العالمية.

ليست الموضة جديدة في ملاعب الفراعنة، فقد عرف المستطيل الأخضر أمثال، إستاكوزا، كفتة، بندق، بازوكا، عفروتو، صاروخ، شطّة وقطّة.

ولكن هذه الظاهرة تبلورت مع لاعب الأهلي السابق في فترة الثمانينيات، بدر رجب، الذي عمل مطلع الألفية مدربا للناشئين بالنادي القاهري، وقرر إطلاق ألقاب عالمية على عناصره.

ويقول رجب في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "عندما كنت مدربا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قررت إطلاق ألقاب على لاعبي فريقي لعدة أسباب. حلمت أن يصبحوا نجوما عالميين وأردت تحفيزهم للعمل بقوة من خلال منحهم أسماء النجوم".

ويضيف "أطلقت الألقاب بناء على الشبه في الشكل بالإضافة إلى المهارة الكروية. أطلقت على كريم وليد لقب ندفيد، لشبهه بالتشيكي بافل ندفيد نجم يوفنتوس الإيطالي السابق، وكذلك محمود حسن، شبيه دافيد تريزيغيه نجم المنتخب الفرنسي السابق".

ولم يكتف رجب بإطلاق أسماء عالمية، بل عمد إلى ألقاب غريبة مثل الجناح الدولي في الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي يتحدث عن سبب التسمية "كنت طفلا مشاغبا، كما أنني كنت كثير الحركة سواء في الملعب أو خارجه (متكهرب)، وقتها قرر رجب أن يطلق علي لقب كهربا وما زال معي حتى يومنا هذا".

ويتواجد حاليا في النادي الأهلي قلب الدفاع أحمد رمضان "بيكهام"، تيمنا باللاعب الدولي الإنجليزي السابق (ديفيد)، فيما عاد كريم "ندفيد" لتدريبات حامل لقب الدوري بعد عامين من الإصابة، ونجد في مصر أيضا نيمار (خليل حجي).

وأحد أكثر اللاعبين المصريين موهبة هو نجم الزمالك المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" (35 عاما)، وعن سبب التصاق هذا اللقب بمسيرته يقول "شيكابالا": "أخذت هذا الاسم من شقيقي (لاعب أسوان السابق عبد الباسط)"، تيمنا باللاعب الزامبي الراحل ويبستر شيكابالا، الذي حمل ألوان ماريتيمو البرتغالي.

فخر العرب الأكثر رواجا

ويعتبر لقب "فخر العرب"، الذي يطلقه الجمهور المصري على نجم منتخب بلادهم ونادي ليفربول، محمد صلاح، الأكثر شهرة ورواجا في مواقع التواصل الاجتماعي، واقترن هذا اللقب بصلاح بعد تصدر "هاشتاغ فخر العرب"، منصة "تويتر"، عقب اختيار اللاعب الدولي المصري كأفضل لاعب إفريقي في العام 2018.

ويعتقد البعض أن حصول صلاح على هذا اللقب لم يأت من فراغ، ولكن باجتهاده وبفضل المكانة المرموقة التي وصل إليها في عالم كرة القدم.

المصدر: أ ف ب + وكالات