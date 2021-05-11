شاهد.. هدف "عابر للقارات" من نقطة منتصف الملعب في الدوري السويدي

استقبل الحارس الروسي ألكسندر فاسيوتين، المحترف في صفوف نادي يورغوردين السويدي، هدفا عالميا خلال مباراة جمعت فريقه بمضيفه ديجرفورس، في الأسبوع الخامس من الدوري السويدي لكرة القدم.

وارتكب أحد لاعبي يورغوردين، في الدقيقة الـ85، خطأ فادحا في استلام الكرة في سط الملعب، حيث ارتطمت الكرة بقدمه قبل أن تصل إلى مهاجم ديجرفورس، فيكتور إدواردسن، الذي هيأها لنفسه بقدمه اليمنى، قبل أن يطلق كرة صاروخية ومباغتة من نقطة المنتصف، لتمر من فوق الحارس الروسي، الذي كان متقدما خارج مرماه وتستقر في الشباك.

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», пропустил шикарный голешник с центра поля 😱 pic.twitter.com/4BqPBxf5De — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 10, 2021

وانتهت المباراة بفوز ديجرفورس، بهدفين دون رد.

تجدر الإشارة إلى أن الحارس الروسي فاسيوتين، يلعب حاليا في صفوف يورغوردين على سبيل الإعارة من زينيت، ويملك الفريق السويدي خيار شرائه.

المصدر: .sports.ru