شاهد.. حارس الأهلي المصري يمنع "شيكابالا" من تسجيل هدفه المعتاد

منع حارس الأهلي، محمد الشناوي، نجم الزمالك، محمود عبد الرزاق "شيكابالا" من تسجيل هدف بطريقته المعتادة، في قمة الفريقين، أمس الاثنين، لحساب الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم.

وانطلق "شيكابالا" بالكرة على الرواق الأيمن مراوغا لاعبين اثنين من فريق الأهلي، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه، ومنع بذلك نجم الزمالك من تسجيل هدف مشابه لذلك الذي أحرزه في شباك الأهلي بالذات، خلال مباراة جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

واكتفى قطبا الكرة المصرية بنقطة واحدة بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 أمس الاثنين، ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه الأهلي، الذي يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: مواقع التواصل