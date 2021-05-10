شاهد.. لاعب تنس يقوم بتصرف غريب رغم تحذير الحكم من العواقب

تلقى لاعب التنس الفرنسي بينوا بيير تحذيرا من حكم مباراته أمام منافسه الإيطالي ستيفانو ترافيجليا التي جمعتهما اليوم الاثنين، في إطار بطولة "الماسترز" المقامة في العاصمة روما.

واعترض بينوا على قرار الحكم كارلوس برناردس الذي قال بأن كرته ذهبت خارج حدود الملعب، وطلب لاعب التنس الفرنسي من الحكم النزول من البرج والتحقق من صحة قراره، لكن الأخير أصر على صحته، وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بشوطين لكل من الطرفين في المجموعة الثانية.

🇲🇫 Бенуа Пэр совершил три двойные ошибки и обвинил во всем разметку. И для доказательств сфотографировал ее 😅 pic.twitter.com/vyLMPMtFXD — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 10, 2021

واستمر بينوا في الجدال وارتكب ثلاثة أخطاء على الإرسال في هذه الجولة، وبعد أن تحول إلى الجهة الأخرى من الشبكة، قرر التقاط صور لمكان الكرة، وحذره الحكم من ذلك بداعي أنه سيتعرض لغرامة، ودار الحديث التالي بينهما:

اللاعب: أي غرامة؟

الحكم: لست أنا الذي يقرر يا بينوا.

اللاعب: أي غرامو من قبل رابطة لاعبي التنس المحترفين "ATP"؟

الحكم: لا أعرف، بينوا. لكن أعلم أنه لا يمكنك القيام بذلك.

وألقى اللاعب الفرنسي نشظرة أخرى إلى الخط وأثر الكرة، وقال: "حسنا، سأدفع الغرامة، سأدفع بالنسبة لي لا يهم"، ومن ثم أخرج هاتفه والتقط عدة صور واستعرضها للمتفرجين على المدرجات، معلقا: "لم أر مثل هذا الخطأ من قبل. أبدا في حياتي".

وخسر بينوا بيير المباراة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(3-6).

المصدر: وكالات