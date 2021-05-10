بوتين يناقش مع رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد استعدادات بلاده لبطولة العالم

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، السويسري رينيه فاسيل، باللغة الألمانية الاستعدادات لبطولة العالم للهوكي المقررة في سان بطرسبورغ عام 2023.

وشكر بوتين ضيفه على الزيارة خلال اجتماع بينهما في سوتشي، وقال الرئيس الروسي "سنناقش بطولة العالم للشباب في نوفوسيبيرسك وأومسك المقررة في العام 2023، وكذلك بطولة العالم لهوكي الجليد (فئة الكبار) في سان بطرسبورغ. نحن نستعد".

من جهته، أبلغ فاسيل، بوتين بأنه يعتزم المشاركة في نهائي دوري الهوكي الليلي اليوم الاثنين، وأنه سبق له أن أمضى بعض الوقت في الحجر الصحي للمشاركة في هذا الحدث.

وتقام هذه الأيام في سوتشي، المرحلة النهائية من مهرجان "نجوم دوري الهوكي الليلي"، وسيشهد اليوم الاثنين إقامة مباراة احتفالية تقليدية بمشاركة أساطير الهوكي الروسي.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى الإعلان عن حشد "نجوم الدوري الليلي" في الـ15 من ديسمبر 2011، بمبادرة من الرئيس بوتين ولاعبي هوكي الجليد الروس المشهورين، بهدف التشجيع على الرياضة في روسيا، وحفز هوكي الجليد حصرا، وإشغال المواطنين بما هو مفيد للصحة بعد ساعات العمل، وفي ليالي الأعياد والإجازات.

وتجرى نهائيات "الدوري الليلي" سنويا على حلبات 5 ملاعب في مدينة سوتشي جنوب روسيا، منذ العام 2013.

المصدر: وكالات