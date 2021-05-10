إصابة إبراهيموفيتش في ركبته قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس أوروبا

أصيب مهاجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ركبته في لقاء القمة ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، أمس الأحد، وذلك قبل 5 أسابيع من مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا في كأس أوروبا.

وشعر إبراهيموفيتش (39 عاما)، بألم لدى محاولته السيطرة على إحدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب لحوالي دقيقتين بعدها، قبل أن يخرج ويحل الكرواتي إنتي ريبيتش بدلا منه، في الدقيقة 66.

وأظهر التلفزيون الإيطالي، صورا لإبراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو يقف على حافة الملعب، وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلا بفوز "الروسونيري" الكبير على "السيدة العجوز" بثلاثية نظيفة، ليعزز الأول من حظوظه في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

ولم يبد مدرب ميلان، ستيفانو بيولي أي علامات قلق بشأن إصابة إبراهيموفيتش بقوله "لم يكن زلاتان في حالة بدنية بنسبة 100 في المئة وشارك في نصف حصة تدريبية الجمعة. كان يشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل ألا يكون الأمر خطيرا، وسنقيّم حالته في الأيام المقبلة".

وكان "إبرا"، جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي حتى يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا.

المصدر: أ ف ب