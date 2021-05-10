شاهد.. نايس جوهرة يسجل هدفا عالميا في الدوري الإسباني

أحرز لاعب الوسط نايس جوهرة، هدفا عالميا خلال اللقاء الذي جمع فريقه ميرانديس بضيفه أبو باكاري كانتى، أمس الأحد، في المرحلة الـ38 من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وتوصل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، بكرة طويلة في الجهة اليمنى، ليروضها ببراعة، وقبل أن تسقط على الأرض، قام برفعها من فوق أحد لاعبي الفريق الخصم ليراوغه ويتوغل بعدها داخل منطقة الجزاء.

وفي طريقه لتسجيل هدفه العالمي، تخلص جوهرة من مدافعين اثنين بكل سهولة، قبل أن يركن الكرة على يمين الحارس.

21 year old Näis Djouahra, on loan from Real Sociedad, with a well taken goal for Mirandés yesterday. https://t.co/k18Ij1qO18 — Tim Lee (@timjollylee) May 10, 2021

ومنح جوهرة بفضل هذا الهدف الرائع، الفوز لفريقه بنتيجة 2-1.

تجدر الإشارة إلى أن جوهرة البالغ عمره 21 عاما، يلعب هذا الموسم مع ميرانديس على سبيل الإعارة من نادي ريال سوسييداد، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا".

المصدر: mundodeportivo