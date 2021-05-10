الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يسقط في كمين رين ويبتعد عن اللقب

تعرضت آمال باريس سان جيرمان، في الفوز بلقب الدوري الفرنسي لضربة كبيرة، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي1-1 أمام مضيفه رين، أمس الأحد، في المرحلة الـ36 من المسابقة.

وفي اليوم التالي لإعلانه تجديد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2025، سجل النجم البرازيلي نيمار هدف السبق من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الثامن، بينها 4 من ركلات جزاء، في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.

غير أن الرد لم يتأخر في الشوط الثاني، فبعدما سجل مهاجم رين، سيرهو غيراسي، هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل، وكان قريبا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، كافأ غيراسي مجهوداته بعدما ارتقى في الهواء لركلة ركنية نفذها بنجامان بوريجو، حولها برأسه في المرمى إلى هدف التعادل، في الدقيقة 69.

وأكمل سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين في الدقيقة 88، بعد طرد مدافعه بريسنيل كيمبيبي بالبطاقة الحمراء.

ورفع سان جيرمان بهذه النتيجة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر، وذلك قبل مرحلتين فقط من نهاية الدوري.

المصدر: RT