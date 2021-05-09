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زفيريف يتوج بلقب بطولة مدريد للتنس للمرة الثانية خلال مسيرته (فيديو)

الرياضة

زفيريف يتوج بلقب بطولة مدريد للتنس للمرة الثانية خلال مسيرته (فيديو)
Reuters Sergio Perez
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توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة مدريد الإسبانية بكرة المضرب للماسترز ذات الألف نقطة، بعد تغلبه في النهائي على الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر زفيريف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن ينتفض ويفوز في مجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-3، ليحسم المباراة خلال ساعتين و40 دقيقة.

وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها زفيريف بلقب مدريد، والرابعة في بطولات الماسترز بالإضافة لبطولتي كندا وروما الإيطالية عام 2017.

المصدر: RT

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