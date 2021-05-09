زفيريف يتوج بلقب بطولة مدريد للتنس للمرة الثانية خلال مسيرته (فيديو)
توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة مدريد الإسبانية بكرة المضرب للماسترز ذات الألف نقطة، بعد تغلبه في النهائي على الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وخسر زفيريف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن ينتفض ويفوز في مجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-3، ليحسم المباراة خلال ساعتين و40 دقيقة.
🏆🇮🇹— ATP Tour (@atptour) May 9, 2021
🏆🇨🇦
🏆🇪🇸
🏆🇪🇸@AlexZverev wins his fourth ATP Masters 1000 title 👏 #MMOPENpic.twitter.com/6zabemSOls
وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها زفيريف بلقب مدريد، والرابعة في بطولات الماسترز بالإضافة لبطولتي كندا وروما الإيطالية عام 2017.
Lift it up 🙌🏆— ATP Tour (@atptour) May 9, 2021
🎥: @TennisTV | @AlexZverev | #MMOPENpic.twitter.com/KdgnX0Q3zl
4⃣ ATP Masters 1000 🏆— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 9, 2021
2017 🇮🇹 Rome
2017 🇨🇦 Canada
2018 🇪🇸 Madrid
2021 🇪🇸 Madrid@AlexZverev | #MMOPENpic.twitter.com/gZiWHpxiLQ
المصدر: RT