زفيريف يتوج بلقب بطولة مدريد للتنس للمرة الثانية خلال مسيرته (فيديو)

توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة مدريد الإسبانية بكرة المضرب للماسترز ذات الألف نقطة، بعد تغلبه في النهائي على الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر زفيريف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن ينتفض ويفوز في مجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-3، ليحسم المباراة خلال ساعتين و40 دقيقة.

وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها زفيريف بلقب مدريد، والرابعة في بطولات الماسترز بالإضافة لبطولتي كندا وروما الإيطالية عام 2017.

4⃣ ATP Masters 1000 🏆



2017 🇮🇹 Rome

2017 🇨🇦 Canada

2018 🇪🇸 Madrid

2021 🇪🇸 Madrid@AlexZverev | #MMOPENpic.twitter.com/gZiWHpxiLQ — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 9, 2021

المصدر: RT