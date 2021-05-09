فنلندا تخطط لاستئناف حركة القطارات مع روسيا خلال بطولة الأمم الأوروبية

ذكرت وكالة نوفوستي في تقرير لها اليوم الأحد، أن فنلندا تخطط لاستئناف حركة القطارات مع روسيا خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفنلندية عن استئناف حركة القطارات بين العاصمة هيلسنكي ومدينة بطرسبورغ الروسية في الـ12 من مايو الجاري.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ".

ولكن انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 فرض تأجيل نهائيات الأمم الأوروبية عاما كاملا.

ومن المقرر أن تقام البطولة المؤجلة بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين في 11 مدينة في 11 دولة أوروبية، بعد سحب حق تنظيم المباريات من مدينتي بيلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية لعدم تعهدهما بإمكانية استضافة الجماهير في ملعبيهما في ظل انتشار "كوفيد 19".

وتم منح مدينة إشبيلية الإسبانية حق إستضافة المباريات التي كانت مقررة في بيلباو، فيما تم نقل مباريات دبلن إلى سان بطرسبورغ ولندن.

المصدر: لينتا رو