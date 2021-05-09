الوداد المغربي ينعش خزائن الزمالك المصري بـ 100 ألف دولار

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن نادي الزمالك، حصل على مبلغ قدره 100 ألف دولار أمريكي، من نظيره الوداد المغربي، قيمة عقد إعارة اللاعب محمد أوناجم في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وأعلن الزمالك إعارة المغربي أوناجم إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي، مقابل 100 ألف دولار، بخلاف تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى نادي "القلعة البيضاء".

وجاءت إعارة أوناجم لصفوف الوداد، بعدما أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي، لذا كان يجب رحيل لاعب إفريقي لإخلاء مكان بالقائمة البيضاء لقيد الجزيري.

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وأوضحت التقارير نفسها أن الوداد الرياضي تأخر في صرف قيمة صفقة الإعارة ليضطر الفريق المصري إلى توجيه مراسلات في أكثر من مناسبة، قبل أن يستجيب النادي المغربي خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوناجم صيف سنة 2019، بعقد يمتد ثلاثة مواسم، قبل أن يُوافق على إعارته إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"