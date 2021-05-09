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لأول مرة عربيا.. غولف "أصحاب الهمم" يحصل على عضوية الاتحاد الدولي

الرياضة

لأول مرة عربيا.. غولف
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حصل اتحاد الإمارات للغولف على العضوية المؤقتة في الاتحاد الدولي لـ " غولف أصحاب الهمم"، ليصبح الأول عربيا الذي ينجح في ضم منتسبيه من رياضيي أصحاب الهمم إلى قوائم الاتحاد الدولي.

وبالتالي منحهم القدرة في الحصول على تصنيف عالمي يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات العالمية.

وقال عادل الزرعوني، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف أمين عام الاتحاد العربي: "النتائج المشجعة لمشاركة رياضي أصحاب الهمم في منافسات مسابقة الغولف ضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019، وضعت الأساس الصحيح في إدراج منافسات رياضيي هذه الشريحة ضمن مسابقات اتحاد الإمارات للغولف، في خطوة حظيت باهتمام الاتحاد الدولي".

لأول مرة عربيا.. غولف

وتابع: "وبدعم من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، في تسريع وتيرة المفاوضات مع الاتحاد الدولي، أثمرت الجهود عن حصول الاتحاد الإماراتي على العضوية "المؤقتة" في الاتحاد الدولي، في إنجاز لافت كأول اتحاد عربي يمهد الطريق أمام رياضيي أصحاب الهمم للحصول على تصنيف دولي، يؤهلهم للمشاركة في كبرى البطولات العالمية".

وأضاف أن أنه سيتم التصويت في الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي في أكتوبر المقبل على منح الإمارات العضوية الدائمة.

المصدر: "وكالة الأنباء الإماراتية"

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