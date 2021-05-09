كلوب يتحدث عن احتمال تغيير تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يتوقع مواجهة تشكيلة قوية لمانشستر يونايتد خلال مباراة قمة مؤجلة الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي رغم معاناة غريمه من ازدحام المباريات هذا الأسبوع.

وسيلعب يونايتد في ضيافة أستون فيلا اليوم الأحد، قبل أن يستضيف ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

وتأجلت مواجهة الغريمين من الأسبوع الماضي بسبب احتجاجات لمشجعي يونايتد، وستقام المباراة يوم الخميس.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد إنه ربما لا يملك أي خيار سوى الاستعانة بسياسة التناوب وإجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات.

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لكن كلوب يتوقع أن يواجه تشكيلة قوية من يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 33 مباراة وبفارق عشر نقاط عن ليفربول سادس الترتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.

وقال كلوب عقب فوز ليفربول 2-0 على ساوثامبتون مساء يوم السبت: "أتوقع مشاركة تشكيلة قوية أمامنا، أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك فقط لاعبين رائعين".

وأضاف: "إذا كنت سأفكر في اللاعبين المتوقع مشاركتهم، فهم لديهم تشكيلة قوية حقا. خط وسط مذهل وخط هجوم يضم لاعبين رائعين.

وتابع: "ماذا سيفعل (يونايتد) في المباريات الأخرى، فنحن بوضوح ليس لنا تأثير لكننا كنا سنواجه أقوى تشكيلة لمانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي (قبل التأجيل)، وهذا ما نتوقعه الآن".

وحافظ ليفربول على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد الفوز في أنفيلد يوم السبت بهدفي ساديو ماني وتياغو ألكانتارا.

المصدر: "رويترز"