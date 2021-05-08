ليفربول يحافظ على آماله الأوروبية بثنائية في شباك ساوثهامبتون (فيديو)
حافظ ليفربول على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين اليوم السبت، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدفي "الريدز" السنغالي ساديو ماني والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقتين 31 و90 على الترتيب.
صلاح أسيست 👌هدف ساديو ماني 👏#محمد_صلاح— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) May 8, 2021
pic.twitter.com/EfX6u9fiFY
تياغو يسجل الهدف الثاني ليفربول#ليفربول_ساوثهامتون#LIVSOU— 🇩🇪GER (@GER_860) May 8, 2021
pic.twitter.com/tDaJinsbF7
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة وصعد إلى المركز السادس مقلصا الفارق إلى 6 نقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
ولدى ليفربول مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.
Another 𝙒 on @LFC's hunt for top four 🔴#LIVSOUpic.twitter.com/9HPJpsPlj2— Premier League (@premierleague) May 8, 2021
في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT