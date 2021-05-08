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ليفربول يحافظ على آماله الأوروبية بثنائية في شباك ساوثهامبتون (فيديو)

الرياضة

ليفربول يحافظ على آماله الأوروبية بثنائية في شباك ساوثهامبتون (فيديو)
Reuters
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حافظ ليفربول على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين اليوم السبت، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي "الريدز" السنغالي ساديو ماني والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقتين 31 و90 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة وصعد إلى المركز السادس مقلصا الفارق إلى 6 نقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ولدى ليفربول مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.

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في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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