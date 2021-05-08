تشيلسي يقلب الطاولة على السيتي ويحرمه من التتويج المبكر بلقب "البريميرليغ" (فيديو)
قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه مانشستر سيتي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".
وتقدم مانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الـ44 قبل أن يضيع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فرصة ذهبية لتعزيز تقدم فريقه بإهداره لركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 تشيلسي | هدف اول مانشستر سيتي HD#مانشسًتر_سُيتيٍ_تشٌيلسي#MCICHE— 🇩🇪GER (@GER_860) May 8, 2021
pic.twitter.com/SOsD57vitA
وفي الشوط الثاني انتفض تشيلسي وقلب النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين عن طريق المغربي حكيم زياش والإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقتين 63 و90+2 على الترتيب.
الدوري الانجليزي— الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 8, 2021
قوووووول
زياش 🇲🇦 يسجل هدف التعادل ل تشيلسي قبل قليل امام مانشستر سيتي
1-1
pic.twitter.com/UY167Vh13s
الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 2 تشيلسي | هدف تشيلسي الثاني الونسو HD#MCICHE#مانشسًتر_سُيتيٍ_تشٌيلسي— 🇩🇪GER (@GER_860) May 8, 2021
pic.twitter.com/9aWfcSA2qr
وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي في الصدارة عند 80 نقطة وبقي متقدما بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد (67 نقطة) الذي يتبقى لديه 5 مواجهات.
✋ @ChelseaFC make Man City wait ✋#MCICHEpic.twitter.com/WroNqCWvfP— Premier League (@premierleague) May 8, 2021
ويحل فريق "الشياطين الحمر" غدا الأحد ضيفا على أستون فيلا، ولديه مباراة مؤجلة على أرضه أمام ليفربول.
وكان مانشستر سيتي بحاجة للفوز اليوم ليتوج بلقب بطل "البريميرليغ" للمرة السابعة في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.
المصدر: RT