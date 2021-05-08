قمة برشلونة وأتلتيكو تنتهي بلا غالب ولا مغلوب.. والريال أمام فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة

ساد التعادل السلبي مواجهة القمة بين برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب "كامب نو" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين خلال المباراة.

وبهذا التعادل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، ورفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني على جدول ترتيب فرق "الليغا"، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

هذا هو الترتيب الحالي #LaLigaSantander 🔥🔥



و مباراة #RealMadridSevillaFC مصيرية لتحديد معالم البطل pic.twitter.com/cJ0pIIXjEq — LaLiga (@LaLigaArab) May 8, 2021

وسيكون ريال مدريد صاحب المركز الثالث (74 نقطة) غدا الأحد أمام فرصة ذهبية للإنقضاض على صدارة الترتيب عندما يستضيف إشبيلية الرابع صاحب الـ70 نقطة.

المصدر: RT