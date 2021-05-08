صفحة الاتحاد الأردني لكرة القدم على "فيسبوك" تعرضت للاختراق.. وتنشر موادا غير رياضية

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي في الـ5 من مايو الجاري أن صفحته الرسمية عبر موقع التواصل "فيسبوك" تعرضت للاختراق.

وجاء في البيان: "تعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة القدم على موقع فيسبوك، للاختراق من جهات غير معلومة، وتبع ذلك نشر محتوى خارج عن إطار كرة القدم.يعمل الاتحاد حاليا لاستعادة الصفحة في أسرع وقت ممكن، واستئناف تغطية نشاطات وبطولات كرة القدم الأردنية بالشكل المعتاد".

ولم يستعد الاتحاد الأردني الصفحة حتى الآن، حيث ما زال الموقع ينشر موادا بعيدة عن كرة القدم.

المصدر: صفحة الاتحاد الأردني لكرة القدم في "فيسبوك"