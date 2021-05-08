ميسي وسواريز وجها لوجه.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "كامب نو" الذي يحتضن اليوم السبت اللقاء المنتظر بين برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه المدريدي:

بينما سيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الكتالوني:

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وستلعب نتيجة المباراة دورا كبيرا في تحديد بطل هذا الموسم قبل أربع جولات من نهاية "الليغا"، حيث يتصدر أتلتيكو ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركز الثالث.

المصدر: twitter/Atleti/fcbarcelona