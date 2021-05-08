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رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة قائده راموس مجددا

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة قائده راموس مجددا
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، تعرض قائده سيرخيو راموس البالغ 35 عاما لإصابة جديدة.

وجاء في بيان النادي الملكي: "بعد الفحوصات التي أجراها سيرخيو راموس من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب في العضلة الغشائية في أوتار الركبة اليسرى".

وأضاف البيان: "موعد عودة راموس يعتمد على تقييم تعافيه من الإصابة".

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وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق أجبرته على الغياب لعدد من المباريات عن صفوف "الميرينغي" عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.

وشارك راموس مع الريال في مباراته الأخيرة أمام تشيلسي الإنجليزي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها النادي الملكي بهدفين نظيفين ليودع البطولة القارية.

المصدر: realmadrid.com

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