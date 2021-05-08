التعاون السعودي يمدد عقد مدربه إل مايسترو

أعلن نادي التعاون السعودي تمديد عقد مدربه الصربي-الإنجليزي الشاب نستور إل مايسترو حتى 2022، عقب انتصاره على الأهلي في الدوري المحلي.

وقال التعاون، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي، برئاسة علي الشايعي، رسميا إجراءات تجديد عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول، البريطاني نيستور إل مايسترو، لمدة موسم واحد حتى 2022".

وتولى إل مايسترو المسؤولية الفنية في مارس الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون واستطاع أن يصعد بالتعاون إلى نهائي كأس الملك.

Coach Nestor 👕 💛 pic.twitter.com/8JxTQRDgLZ — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) May 7, 2021

كما خاض مع التعاون 6 مباريات بجميع المسابقات، فاز في 5 وخسر في واحدة فقط.

وحقق التعاون فوزا متأخرا على الأهلي الجمعة (4-2) في الدوري المحلي.

ويحتل التعاون المركز الرابع راهنا في الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الاتحاد الثالث، لكنه لعب مباراة أكثر.

وأشرف إل مايسترو، المولود في صربيا، سابقا على سبارتاك ترنافا السلوفاكي وقاده إلى لقب الدوري في 2018، سيسكا صوفيا البلغاري وشتورم غراتس النمسوي.

وفي بداية مسيرته التدريبية عمل مدربا مساعدا في المانيا مع شالكه، هانوفر وهامبورغ واوستريا فيينا النمسوي.

المصدر: "أ ف ب"