بالفيديو.. نجم اليوتيوب يفتعل شجارا مع الملاكم مايويذر

قام الأمريكي الشهير، بول لوغان، صانع محتوى على "يوتيوب"، باستفزاز بطل العالم السابق للملاكمة فلويد مايويذر أثناء المؤتمر الصحفي حول النزال الذي سيجمع بينهما.

وقام اليوتيوبر الأمريكي البالغ 26 عاما أثناء مناوشة لفظية، بانتزاع قبعة مايويذر ومحاولة الهرب بها، قبل أن تنشب مشاجرة شارك فيها ممثلو الفريقين.

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ومن المقرر أن يجري النزال الاستعراضي الذي سيجمع الملاكم الذي لم يهزم ويدعي بفخر أنه أعظم ملاكم في كل العصور، ونجم اليوتيوب الذي يملك أكثر من 20 مليون متابع، في 6 يونيو في مدينة ميامي الأمريكية.

وخاض مايويذر البالغ 44 عاما آخر مرة نزالا استعراضيا في 31 ديسمبر 2018 في طوكيو، حيث أطاح بتينشين ناسوكاوا في الجولة الأولى.

ويملك الملاكم الأسطوري في سجله الاحترافي خلال مسيرته الاحترافية 50 انتصارا في 50 مباراة .

وكان آخر نزال له على اللقب العالمي في عام 2015، ومنذ ذلك الحين ركز مايويذر على النزالات الاستعراضية.

المصدر: instagram/jakepaul