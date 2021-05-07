محرز يتوج بجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن أفضل لاعب في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم،، فإن الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، عقب إحرازه هدفي مباراة فريقه في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي.

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Реактивный забег Зинченко, классная передача – и Марез вывел «Сити» вперед. 1:0 ⚽️



Ребята Гвардиолы сразу взялись за дело:https://t.co/CnOeNr3U0kpic.twitter.com/5KWVTQXhFF — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021

Мареееез сделал дубль! Похоже, это приговор для «ПСЖ» 💥 pic.twitter.com/pqCe5SjB4m — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021

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ونافس محرز على الجائزة ثلاثة لاعبون، هم:

1- الفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي، بعد أن سيطر على وسط الملعب أثناء فوز فريقه على ريال مدريد بهدفين نظيفين.

2- البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، الذي تألق وساهم بشكل لافت في الحفاظ على نظافة شباك فريقه أمام سان جيرمان (2-0).

3- الألماني كاي هافيرتز نجم تشيلسي، الذي بذل جهدا هجوميا كبيرا في المباراة التي حسمها "البلوز" أمام ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

المصدر: uclpotw.uefa.com