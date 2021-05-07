المنتخب الروسي يحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم لهوكي الجليد

نال المنتخب الروسي الميدالية الفضية بعد خسارته أمام المنتخب الكندي في المباراة النهائية لبطولة العالم بهوكي الجليد للناشئين والتي جرت في مدينة فريسكو الأمريكية .

وانتهت المباراة بنتيجة 5: 3 لصالح الكنديين، بهذا أحرزت كندا لقب بطولة العالم لأول مرة منذ عام 2013.

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ونال الروسي ماتفي ميتشكوف لقب هداف البطولة، بتسجيله 12 هدفا وقدم أربع تمريرات حاسمة.

بالإضافة إلى ذلك، احتل ميتشكوف المركز الثالث بين لائحة هدافي المنتخب الروسي في عدد الأهداف ضمن بطولة العالم للناشئين.

المصدر: "ريا نوفوستي"