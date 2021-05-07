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بنيتز يريد العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي

الرياضة

بنيتز يريد العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي
AFP STR
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قال رفائيل بنيتز مدرب ليفربول ونيوكاسل يونايتد السابق إن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أولوية بالنسبة له بعد رحيله عن داليان برو الصيني.

ورحل المدرب الإسباني عن داليان في يناير مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا كانت أحد العوامل المؤثرة في قراره.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين بنيتز، والذي عمل لفترة قصيرة في تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير الذي أقال مدربه جوزيه مورينيو الشهر الماضي.

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وأبلغ بنيتز شبكة "سكاي سبورتس": "أشاهد كل مباريات الدوري الإنجليزي وفي بعض الأحيان مباريات الدرجة الثانية لذا أنا دائما على استعداد. الأولوية هي إنجلترا والدوري الممتاز، وعائلتي تعيش هنا... أحب أسلوب اللعب هنا".

وتابع:"أشاهد مباريات الدوري الإيطالي لأنها بطولة مناسبة لي لكن لا أعتقد أن هناك خيارات عديدة في فرنسا وألمانيا والبرتغال... حيث يمكن أن تملك مشروعا لتطوير اللاعبين ومساعدة فريق على المنافسة".

المصدر: "رويترز"

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