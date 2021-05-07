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تأجيل الاحتفال بدخول هيويت قاعة مشاهير التنس لعام

الرياضة

تأجيل الاحتفال بدخول هيويت قاعة مشاهير التنس لعام
AFP AL BELLO
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قالت قاعة مشاهير التنس إن الاحتفال بانضمام ليتون هيويت المصنف الأول عالميا سابقا سيتأجل لمدة عام بسبب القيود على السفر من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

واختير الأسترالي هيويت في قاعة المشاهير لعام 2021 في فبراير الماضي وكان من المفترض أن يحضر الاحتفال في 17 يوليو في نيوبورت مقر قاعة المشاهير.

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وقال هيويت بطل ويمبلدون وأمريكا المفتوحة في فيديو في موقع قاعة المشاهير: "للأسف بسبب وضع جائحة فيروس كورونا هذا العام لن أستطيع أنا وعائلتي السفر إلى نيوبورت للاحتفال في يوليو".

وتابع:"لكني أتطلع لكي أكون عضوا في قاعة المشاهير في يوليو 2022".

وأضاف: "أتمنى التوفيق لكل من تمت دعوتهم لقاعة المشاهير في العام الحالي وأتمنى أن يستمتعوا ويحتفلوا بإنجازاتهم".

وسيتم الاحتفال بالكرواتي جوران إيفانيشفيتش والإسبانية كونشيتا مارتينيز بدخول قاعة المشاهير عن عام 2020 بعد إلغاء احتفال العام الماضي بسبب الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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