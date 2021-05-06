مانشستر يونايتد يقصي روما ويضرب موعدا مع فياريال في نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني إلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بتخطيهما في نصف النهائي روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي على الترتيب.

وجاء تأهل مانشستر يونايتد رغم خسارته اليوم الخميس أمام مضيفه روما في إياب نصف النهائي بنتيجة 3-2، بفضل فوزه الكاسح في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 6-2، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 8-5.

وسجل ثلاثية روما كل من البوسني إيدين دجيكو وبريان كريستانتي والبولندي نيكولا زاليفسكي في الدقائق 57 و60 و83 على الترتيب، فيما سجل ثنائية "الشياطين الحمر" الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقتين 39 و69.

Кавани открылся на грани офсайда, не стал сближаться с кипером и просто влупил по воротам



Насладись пока единственным мячом обоих полуфиналов pic.twitter.com/hutN59RLCV — Матч ТВ (@MatchTV) May 6, 2021

وسيواجه اليونايتد في المباراة النهائية فريق فياريال الذي بلغ النهائي بدوره اليوم بعد أن فرض التعادل السلبي على مضيفه أرسنال في إياب قبل النهائي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

وستقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في الـ26 من مايو الجاري على أرضية ملعب "إنيرغا غدانسك" في بولندا.

المصدر: RT