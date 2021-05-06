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بيان رسمي من برشلونة عن إصابة نجمه الواعد فاتي

الرياضة

بيان رسمي من برشلونة عن إصابة نجمه الواعد فاتي
Globallookpress Panoramic
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كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، عن آخر التطورات في حالة نجمه الشاب أنسو فاتي البالغ 18 عاما، الذي يغيب عن المباريات منذ عدة أشهر للإصابة.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "أجريت اليوم عملية تنظير مفصلي على الركبة اليسرى للاعب أنسو فاتي خلال الكشف الطبي الذي أجراه الدكتور جوزيه كارلوس نورونيا تحت إشراف أطباء نادي برشلونة. اللاعب سيواصل برنامج تعافيه من الإصابة".

ونشر برشلونة بيانا سابقا اليوم جاء فيه: "سافر أنسو فاتي إلى بورتو، اليوم الخميس، من أجل الخضوع لفحص طبي في ركبته اليسرى، من قبل الطبيب خوسيه كارلوس، وتحت إشراف قسم الخدمات الطبية بالنادي الكتالوني".

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وأضاف: "يعمل اللاعب لتجاوز إصابة الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى التي حدثت في نوفمبر الماضي، وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية".

واختتم: "قبل الإصابة، لعب فاتي 10 مباريات هذا الموسم، وسجل خلالها 5 أهداف، كان آخرها في ملعب كامب نو ضد ريال مدريد".

ولعب فاتي 43 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، سجل خلالهل 13 هدفا وقام بثلاث تمريرات حاسمة.

المصدر: fcbarcelona.com

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