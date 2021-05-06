لن يوضع العلم الروسي على طاولة مواجهة "نيبومنياشي وكارلسين" على لقب بطل العالم للشطرنج

أكد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش اليوم الخميس، أن العلم الروسي سيستبدل بعلم الاتحاد الروسي للشطرنج خلال مواجهة الروسي يان نيبومنياشي والنرويجي ماغنوس كارلسين.

وكان رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج أندريه فيلاتوف قد صرح في وقت سابق، بأن العلم الروسي سيرفع في الإمارات التي ستستضيف مواجهة "نيبومنياشي وكارلسين" على لقب بطل العالم للشطرنج، لأنها ستقام خلال معرض إكسبو الدولي في دبي بالفترة بين 24 نوفمبر و16 ديسمبر المقبلين، وأن القيود (حظر العلم الروسي) لا تطبق في المعرض.

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وقال دفوركوفيتش: "سيكون هناك الكثير من الأعلام الروسية في منتدى إكسبو. ولكن خلال مباراة نيبومنياشي وكارلسين، سيكون هناك علمان فقط على الطاولة، علم الاتحاد الروسي للشطرنج وعلم النرويج".

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في الـ17 من ديسمبر الماضي، حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: تاس