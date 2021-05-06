السويد تنتظر مشجعين أكثر في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

طلب الاتحاد السويدي لكرة القدم من وزيرة الرياضة والسلطات الصحية بالبلاد السماح بحضور 500 مشجع في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين تشيلسي وبرشلونة في غوتنبرغ يوم 16 مايو.

وتسمح قواعد كوفيد-19 الحالية في السويد بحضور ثمانية مشجعين فقط في المباريات بالمنافسات الكبرى.

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وأعلنت الحكومة قبل أسبوع أن العدد قد يزيد إلى 500 مشجع بحلول يوم 17 مايو أي بعد يوم من النهائي في استاد "جاملا أوليفي" الذي يسع 18416 مشجعا.

وقال رئيس الاتحاد السويدي للعبة كارل-إيريك نيلسون في بيان: "نتحدث عن واحدة من أكبر المسابقات الرياضية للسيدات ومن المحزن عدم إقامة المباراة أمام مدرجات ممتلئة لكن السماح بحضور 500 مشجع أفضل من ثمانية".

ولم يسبق لتشيلسي، الذي هزم بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي، أو برشلونة الذي تفوق على باريس سان جيرمان في المواجهة الأخرى أن توجا باللقب.

المصدر: "رويترز"